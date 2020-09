GO! opent basisschool in Ukkel JMBB

15 september 2020

13u32 0 Brussel De GO!-scholengroep heeft dinsdag een nieuwe basisschool geopend in Ukkel. Daarmee antwoordt het op de grote capaciteitsdruk op het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Basisschool ‘De Iris’ werd geopend in het bijzijn van minister Sven Gatz (Open Vld), die bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs. “Dankzij de zes extra klassen kan de school verder uitbreiden tot een volwaardige basisschool. Vandaag telt de school al een 150-tal leerlingen, over een paar jaar zijn er dat 240. Een goede zaak voor dit deel van Brussel”, reageert hij.

Het gebouw werd ontworpen met maximaal behoud van de open ruimte en de bestaande beplanting. Het L-vormig ontwerp van de nieuwbouw zorgt ervoor dat de school afgescheiden is van de omliggende woningen.

“De infrastructuur van het schooldomein en de speelplaats laten ons toe om onze ambities als open brede school te realiseren. Via de organisatie van diverse activiteiten zullen we samen met ouders, buurtbewoners en lokale organisaties kansrijke situaties creëren voor kinderen om zich te ontwikkelen tot weerbare, kritisch denkende burgers”, aldus Sandrina Wittenberg, directrice van de school.