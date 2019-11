Glasbollen niet geleegd en huisvuilnis blijft staan: Netheidsdienst Elsene en Net Brussel leggen werk grotendeels neer: “Het weinige materiaal dát we hebben, is tot op de draad versleten” SHVM

18 november 2019

15u13 0 Elsene De netheidsdienst van Elsene heeft maandag beslist om het werk in de gemeente voor een groot deel neer te leggen. Ook Net Brussels legde in verscheidene gemeenten het werk neer. De werknemers reden niet uit met de camions, die nodig zijn voor het legen van de glasbollen. Ook het grof huisvuil bleef op de straten staan. Volgens Alain Happaert van het ACV heeft de dienst te weinig en versleten materiaal.

De werknemers lieten maandag een groot deel van het werk liggen omdat er volgens hen geen investering gebeurt in degelijk materiaal. “Er zijn heel wat camions die al meer dan een jaar stilstaan in het depot”, zegt woordvoerder Alain Happaert van de Algemene Christelijke Vakbond. “De banden zijn versleten en zowel de ruitenwissers als de remmen werken niet meer naar behoren. De gemeente zou zo’n 300 euro moeten investeren in de herstelling van elke camion, maar daar wachten we tot op de dag van vandaag nog steeds op.”

Salaris

Ook zouden er klachten zijn omtrent het salaris van de werknemers, die volgens Happaert veel te laag liggen. “De gemeente verwacht dat het personeel meer en beter werkt, maar hoe kunnen we dit realiseren als we het juiste materiaal niet hebben?”, voegt Happaert er nog aan toe. Ook zou twee derde van de wagens die ingezet worden voor het verwijderen van graffiti niet werken.

Volgens de woordvoerder zouden de werknemers ook dinsdag staken. “We hebben schepen van Openbare Netheid Nabil Messaoudi (PS) reeds gecontacteerd om samen te zitten, maar hebben nog steeds geen antwoord gekregen.” De bonden plannen aanstaande woensdag ook in Anderlecht tussen 8 uur en 10 uur een staking indien hun vraag niet wordt beantwoord.

Ook Net Brussels legde in verschillende gemeenten het werk neer. Zo werden de witte vuilniszakken in de gemeente Vorst, Elsene en in de Brusselse Vijfhoek niet opgehaald. En ook in Ukkel werden de blauwe vuilniszakken niet opgehaald. Net Brussel vraagt aan de inwoners van wie de zakken niet zullen zijn opgehaald, om deze binnen te halen en ze opnieuw aan de volgende ophalingen aan te bieden. Witte zakken worden op donderdag 21 november opgehaal, de blauwe zakken op maandag 25 november.

Verandering

Schepen van Openbare Netheid Nabil Messaoudi ondersteunt de werknemers en de vakbond. “Ik ben op de hoogte van de klacht. Het is eigenlijk een probleem waarvan ik al jaren op de hoogte ben”, meent Messaoudi. “En sinds ik schepen ben, wil ik daar uiteraard verandering in brengen. Het gaat hier om belangrijke werkmiddelen die dag in dag uit ingezet worden en die moeten inderdaad optimaal gebruikt kunnen worden. Ik steun de werknemers en de vakbonden dan ook en ik wil me niet verstoppen als een lafaard. Ik wil mijn verantwoordelijkheid opnemen. Momenteel zijn we dan ook bezig met het zoeken naar een oplossing, zodat het personeel opnieuw tevreden aan de slag kan.”