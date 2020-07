Gezondheidsminister Maron (Ecolo) sluit avondklok voor Brussel niet uit JMBB

30 juli 2020

15u38 0 Brussel Minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) heeft aan VRT NWS bevestigd dat een avondklok “niet uitgesloten” is als de coronacijfers in Brussel algemeen zouden stijgen.

“Pas als de cijfers algemeen stijgen, krijg je maatregelen zoals in Antwerpen: zorgen dat er minder mensen zich verplaatsen, het mondmasker verplichten op het publieke domein en niet enkel in de drukke straten,” luidt het. Pas wanneer er zich een Antwerpiaanse evolutie zou voordoen, zal men ook in Brussel overschakelen op drastischer maatregelen. Maron vertelt dat ook dat testcentra opnieuw opgebouwd zullen worden, nadat verschillende Brusselse testcentra in de loop van de maand zijn afgebouwd.

Kenneth Coenye, hoofd van de Sint-Jan Kliniek in Brussel, luidde gisteren de alarmbel: “De laatste tien dagen zitten we gemiddeld met 6,8 procent positieve resultaten. Dat is veel hoger dan eind juni,” zei Coenye.

Het kabinet van minister Maron was onbereikbaar voor verdere commentaar.