Gezondheidsminister Maron (Ecolo) sluit avondklok voor Brussel niet uit, corona vastgesteld in vijf woonzorgcentra JMBB SRB

30 juli 2020

15u38 0 Brussel Minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) heeft aan VRT NWS bevestigd dat een avondklok “niet uitgesloten” is als de coronacijfers in Brussel algemeen zouden stijgen. Wanneer dat precies zou gebeuren, hangt af van verschillende factoren, zoals de snelheid van de epidemie, het aantal besmettingen en de geografische verspreiding.

“Pas als de cijfers algemeen stijgen, krijg je maatregelen zoals in Antwerpen: zorgen dat er minder mensen zich verplaatsen, het mondmasker verplichten op het publieke domein en niet enkel in de drukke straten.” Momenteel zijn strengere maatregelen nog niet aan de orde. “De situatie evolueert snel, we volgen het van dichtbij op en zullen bijsturen als dat nodig is”, zegt de woordvoerder van Maron, Pascal Devos. “

Kenneth Coenye, hoofd van de Sint-Jan Kliniek in Brussel, luidde gisteren de alarmbel: “De laatste tien dagen zitten we gemiddeld met 6,8 procent positieve resultaten. Dat is veel hoger dan eind juni”, zei Coenye. Het kabinet-Maron wil die vaststelling nuanceren: “Niet om te minimaliseren, maar in de ziekenhuizen komen zowat uitsluitend mensen met symptomen van corona. Of anders zijn het mensen die minstens een vermoeden hebben dat ze besmet zouden kunnen zijn. De percentages liggen daar hoger dan in privélabo’s, waar ook asymptomatische mensen zich laten testen voor bijvoorbeeld een reisdocument of terugkeren uit pakweg Spanje. We merken duidelijk dat er meer vraag is naar testen. Vandaar trekken we de capaciteit zo snel mogelijk weer op.”

De voorbije twee weken raakte het virus binnen in vijf Brusselse rusthuizen. Volgens het Brussels zorgagentschap Iriscare zijn daar geen grote uitbraken bij. “We nemen voorlopig geen algemene maatregelen in alle rusthuizen”, zegt woordvoerder Sven Heyndrickx. “Tijdens de eerste golf hebben we gemerkt hoe groot de mentale impact op de bewoners was. We willen nu dus zeker niet zeggen dat er een algemene bezoekstop komt. Het virus helemaal buitenhouden is - vrees ik - onmogelijk. Zelfs toen de rusthuizen gesloten werden, kwam het virus binnen via personeel.” Rusthuizen mogen wel zelf een bezoekstop uitvaardigen als ze dat willen.

Wat is het kantelpunt voor strengere maatregelen à la Antwerpen? “Dat ligt niet vast”, zegt Devos. “Die beslissing hangt van veel factoren af. Hoe snel neemt de besmettingsgraad toe? Waar liggen de broeihaarden precies? Dat speelt allemaal mee in die beslissing.”