Gezondheidsminister Alain Maron over ziekenhuiscapaciteit: “We moeten waakzaam blijven” SRB

04 oktober 2020

20u08

Bron: Belga 0 Brussel Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) zegt dat waakzaamheid geboden is nu het aantal ziekenhuisopnames in Brussel toeneemt. “De stijging van het aantal hospitalisaties gaat minder snel dan een week geleden, maar we moeten waakzaam blijven.”

De CEO van het UZ Brussel trok in een interview met Radio 1 aan de alarmbel: zijn ziekenhuis heeft al patiënten doorgestuurd naar andere hospitalen in het netwerk. Anders dreigde de reguliere zorg, door een teveel aan coronapatiënten, in het gedrang te komen.

Persagentschap Belga vroeg aan Brussels gezondheidsminister Alain Maron om een reactie op dat nieuws. Maron laat weten dat waakzaamheid geboden is: “De stijging van het aantal hospitalisaties verloopt minder snel dan een week geleden, maar we moeten waakzaam blijven.”

De situatie in de Brusselse ziekenhuizen is vergelijkbaar met die van eind mei en begin juni, zo benadrukt Maron. “We zitten ver van wat we in februari en maart gezien hebben.” Niet alle Brusselse ziekenhuizen zijn overbelast, volgens de minister. “Het Sint-Pietersziekenhuis is overbelast, het Erasmusziekenhuis heeft nog ruimte.”