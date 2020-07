Gezondheidslabel moet Brussels toerisme duwtje in de rug geven JCV

03 juli 2020

15u29 0 Brussel Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en visit.brussels lanceren vandaag een gezondheidslabel. Dat moet de toeristische sector helpen bij de heropstart van zijn activiteiten.

Het toerisme is een van de sectoren die het meest in klappen van de coronacrisis deelde. Daarom werden er al verschillende steunfondsen opgericht en kwam er de grote communicatiecampagne ‘No Br_sels without us’.

Als aanvulling komt er nu ook Het gratis ‘Brussels Health Safety Label’. Dat werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met de federaties en de partners van de toeristische sector. “Bedoeling van het label is ervoor te zorgen dat iedereen onze regio met een gerust hart kan bezoeken”, zegt minister-president Rudi Vervoort (PS). “Brusselaars en toeristen moeten weten dat ze in veilige omstandigheden gebruik kunnen maken van de Brusselse infrastructuur. Op restaurant gaan, een glas drinken, een museum of toeristische attractie bezoeken of een nacht doorbrengen op hotel. In Brussel kan dat veilig en kwaliteitsvol.”

Toeristische partners kunnen het label vanaf vandaag gratis verkrijgen. Aanvragen gebeuren eenvoudig via het daartoe bestemde formulier op de website van visit.brussels.