Gezochte ‘Bingokoning’ meldt zich aan in gevangenis JCV

16 juli 2019

19u44 0 Brussel Saljihi Ljiridon, bijgenaamd de bingokoning, heeft zich enkele dagen geleden uit eigen beweging gemeld bij de gevangenis van Sint-Gillis. Dat bevestigt het Brusselse parket. De man werd veroordeeld tot drie jaar cel na een schietpartij in het centrum van Brussel.

Ljiridon was niet aanwezig op de zitting van de correctionele rechtbank waar hij veroordeeld werd. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding, maar de man bleef spoorloos. Hij zou daarvoor zijn elektronische enkelband verwijderd hebben.

Volgens La Dernière Heure was Saljihi Ljiridon ondergedoken in Roemenië, maar toen hij hoorde dat de uitgesproken straf een stuk milder was dan wat gevorderd werd, nam hij contact op met de Belgische politie en liet hij weten dat hij zich vrijwillig zou melden.

Hij werd veroordeeld voor een schietpartij op 23 september van vorig jaar. Dat zou een afrekening geweest zijn in het Albanese misdaadmilieu. In augustus 2016 ontsnapte Ljiridon al aan de dood toen hij bij een andere schietpartij zes kogels in het lijf kreeg. De man is eigenaar van minstens 50 zaken met bingospelletjes.