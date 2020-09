Gezin van zeven naar ziekenhuis overgebracht na CO-vergiftiging JMBB

26 september 2020

13u12 0 Brussel Zeven bewoners van een huis in de Vanderdussenstraat in Sint-Jans-Molenbeek zijn vannacht naar het ziekenhuis overgebracht na een CO-vergiftiging. Niemand is in levensgevaar.

Omstreeks 4u vanochtend werd een ziekenwagen gevraagd voor een onwel persoon. Toen de ambulanciers de woning betraden, ging het CO-alarm van de ambulanciers onmiddellijk af. De woning werd verlucht, brandweermiddelen en een MUG-team werden ingeschakeld.

De zeven bewoners van het huis (ouders en vijf kinderen) waren allen geïntoxiceerd door CO en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Zij waren allen bij bewustzijn en verkeren niet in levensgevaar. De verwarmingsketel, die waarschijnlijk aan de basis van de vergiftiging lag, is intussen verzegeld.