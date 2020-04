Gezin van vijf naar ziekenhuis met CO-vergiftiging JCV

13 april 2020

13u16 0 Brussel In de nacht van zondag op maandag zijn in Koekelberg twee ouders en drie kinderen waaronder een baby opgenomen in het ziekenhuis wegens een CO-vergiftiging. Ze hadden zelf de brandweer verwittigd, toen een app op de smartphone hen verwittigde.

De familie woont aan de Kasteellaan in Koekelberg. Omstreeks 1 uur ‘s nachts kreeg de vader een verwittiging op zijn smartphone wegens een grote hoeveelheid koolstofmonoxide in het appartement. De ramen werden meteen opengezet en de brandweer verwittigd. “Een goede reflex”, aldus woordvoerder Walter Derieuw van de Brusselse brandweer.

Het is niet meteen duidelijk waar het CO-lek vandaan komt. Het appartement bevindt zich in een vrij modern gebouw, op de zesde van zeven verdiepingen, met de centrale verwarmingsinstallatie in de kelder. In het appartement bevindt zich enkel een boiler, die door gasmaatschappij Sibelga voor de zekerheid werd verzegeld. “Onderzoek zal moeten uitwijzen of de CO-intoxicatie daarvan afkomstig is”, aldus de woordvoerder.