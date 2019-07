Gezin van vijf gewond bij botsing met vrachtwagen JCV

22 juli 2019

16u36 2 Brussel Op de hoek van de Vaartkaai en Dantestraat in Anderlecht is maandagnamiddag een zware botsing gebeurd tussen een personenwagen en een vrachtwagen. Een gezin van vijf mensen raakte gewond, onder wie drie kleine kinderen. De moeder raakte zwaargewond, maar is niet in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde maandag rond 14.30 uur. Hoe de wagen en de vrachtwagen botsten, is nog niet duidelijk. Aan boord van de wagen zat een gezin met drie jonge kinderen. Zij werden allemaal afgevoerd naar het ziekenhuis.

De moeder was er het ergst aan toe. Zij zat gekneld in het wrak en kon alleen met veel moeite door de brandweer bevrijd worden. De vrouw raakte zwaargewond, maar haar leven is niet in gevaar. De andere inzittenden, de vader en drie jonge kinderen, werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of zij ook gewond raakten. De bestuurder van de vrachtwagen was eveneens in shock en werd ook afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een expert van de politie kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De politie nam onder meer foto’s met een drone.