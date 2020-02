Gezin van vier overgebracht naar ziekenhuis met CO-intoxicatie SHVM

03 februari 2020

10u03 0 Ganshoren In Ganshoren is de Brusselse brandweer zondagavond opnieuw uitgerukt voor een CO-intoxicatie. Dit keer ging het om een gezin van vier. Niemand verkeert in levensgevaar.

Het incident deed zich voor op de tweede verdieping van een gebouw in de Hertog Janslaan. De brandweer arriveerde er om 17.30 uur. Bij aankomst bleken de bewoners, een gezin van vier, licht geïntoxiceerd door CO. De slachtoffers werden vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Niemand verkeerde in levensgevaar.

Volgens woordvoerder van de brandweer Walter Derieuw zou de oorzaak liggen aan de aansluiting van de gasbrander op de schouw. Sibelga heeft de gasbrander vervolgens verzegeld en afgesloten. Ook de gasmeter van het appartement werd verzegeld. De overige installaties van het gebouw werden eveneens nagekeken, maar die bleken allemaal in orde. Het hele gebouw werd geventileerd.

De bewoners van het gelijkvloers boden zich spontaan ter controle aan in het ziekenhuis. Zij verkeerden allemaal in goede gezondheid.

“De brandweer wenst nogmaals te benadrukken om gebruik te maken van goedgekeurde apparaten, een conforme afvoer van de verbrandingsgassen en deze te laten onderhouden door erkende technici en evenals de verplichte tweejaarlijkse controle te laten uitvoeren”, aldus Derieuw.