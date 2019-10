Gezin opgeschrikt door keukenbrand in Ganshoren SHVM

29 oktober 2019

15u36 1 Ganshoren De Brusselse brandweer is dinsdagochtend omstreeks 6 uur uitgerukt voor een brand in een eengezinswoning in de Rivierendreef in Ganshoren. Enkel de keuken van de woning raakte beschadigd. Bij de brand vielen geen gewonden.

Een gezin van vier werd dinsdagmorgen opgeschrikt door een brand in de keuken. De familie raakte daarbij tijdig uit de woning. Volgens Walter Derieuw van de Brusselse brandweer zou de oorzaak van de brand een kortsluiting zijn in de vaatwasser. Het gezin kon na de interventie terug in de woning, maar de keuken is nog een tijdje buiten gebruik.

Rond 7 uur was de interventie afgelopen.