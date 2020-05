Gezin in ziekenhuis opgenomen met CO-vergiftiging Wouter Hertogs

15 mei 2020

17u50 0 Brussel Een moeder en haar twee kinderen, tussen 6 en 8 jaar oud, werden vrijdagmiddag in het ziekenhuis opgenomen voor koolmonoxidevergiftiging (CO) bij hen thuis aan de Kolonel Picquartlaan in Schaarbeek. Hun levens zijn niet in gevaar.

De hulpdiensten werden rond 14.40 uur gebeld voor de slechte werking van de boiler in de badkamer. De oorzaak zou een probleem te zijn met de rookgasafvoer. Sibelga, de regionale beheerder van de gasnetten, heeft de meters van het gebouw verzegeld en zal een inspectie van de installaties laten uitvoeren.

Een van de kinderen had het bewustzijn verloren. De moeder werd opgenomen in het Universitair Ziekenhuis Brugmann en beide kinderen werden opgevangen in een andere gespecialiseerde zorginstelling, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.

Walter Derieuw , woordvoerder van de brandweer, herinnert eraan dat het belangrijk is om waterverwarmers en ketels regelmatig te onderhouden en te zorgen voor een goede toevoer van verse lucht en een goede afvoer van verbrandingsgassen.