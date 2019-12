Gezin afgevoerd naar ziekenhuis na CO-intoxicatie in appartement SHVM

13 december 2019

09u45 1 Laken Vier personen, waaronder twee kinderen van 3 en 4 jaar, zijn donderdagnacht naar het ziekenhuis vervoerd nadat ze een CO-intoxicatie opliepen in hun gezinswoning. Niemand verkeert in levensgevaar.

Het incident deed zich voor in de Charles Demeerstraat in Laken. De vader van het gezin verwittigde de brandweer rond 22.30 uur nadat hij zijn vrouw bewusteloos aantrof. “Gelukkig was de man op tijd thuis”, klinkt het bij de brandweer. Ook de man zelf begon zich misselijk te voelen en had erge hoofdpijn. In afwachting van de komst van de brandweer zette de man de verwarmingsketel uit.

Bij aankomst van de brandweer trad de CO-melder meteen in werking. Daarop werden de vier slachtoffers met zuurstofmaskers uit het appartement gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis.

De oorzaak van de CO-intoxicatie lag vermoedelijk bij een slechte afvoer van de verbrandingsgassen, waarbij volgens Sibelga de slechte weersomstandigheden mogelijk ook een rol gespeeld kunnen hebben.

Sibelga sloot de gastoevoer af in het hele gebouw en zal de verwarmingsinstallatie laten nakijken door een technicus. De bewoner van het gelijkvloers besloot in zijn flat te blijven, de bewoners van de tweede verdieping konden opgevangen door vrienden en familie.