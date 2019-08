Gewonde brandweerman drie weken werkonbekwaam JCV

07 augustus 2019

16u57 0 Brussel Een brandweerman die dinsdag gewond raakte bij een brand in Schaarbeek, is drie weken buiten strijd. De man moest wel niet in het ziekenhuis blijven.

Dat laat de Brusselse brandweer weten.

Het vuur ontstond dinsdagmiddag rond 12.45 uur in een gebouw met drie verdiepingen. De vijf aanwezige bewoners konden allemaal veilig geëvacueerd worden. Door de bluswerken kwam een deel van het plafond in de traphal van het gebouw los. Een brandweerman werd geraakt door een brokstuk dat doordrenkt was met water.

De brandweerman raakte daarbij lichtgewond, maar kon dinsdag alweer het ziekenhuis verlaten. Hij is wel drie weken werkonbekwaam.