Gewonde bij appartementsbrand in Oudergem Wouter Hertogs

12 augustus 2020

13u21 1 Brussel In de Brusselse gemeente Oudergem is dinsdagnacht een man gewond geraakt bij een brand in een appartement. Door de brand is de flat onbewoonbaar.

Het vuur brak kort voor middernacht uit op de derde verdieping van het appartementsgebouw aan de Alphonse Valkenerslaan in Oudergem. Bij aankomst van de brandweer bleek het vuur te woeden in de keuken van de flat. De bewoners van het gebouw hadden zich in veiligheid kunnen brengen maar er hing heel wat rook omdat de deu van de getroffen flat was blijven openstaan. Eén van de bewoners was bij de brand ook lichtgewond geraakt en moest ter plaatse verzorgd worden.

Gezin met baby

Eenmaal de brand geblust was en het hele gebouw verlucht, konden de mensen opnieuw naar hun flats. De bewoners van de getroffen flat, een gezin met een baby, moeten wel op zoek naar een tijdelijk nieuw onderkomen. Die flat is immers minstens tijdelijk onbewoonbaar.

“We willen er ook nog op wijzen dat het belangrijk is om, als het brandt in je flat, de deur achter je dicht te trekken”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Zo vermijd je dat de rook zich door het hele gebouw verspreidt.”