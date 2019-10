Gewezen Islamleraar riskeert 4 jaar cel, maar blijft betichtingen rond geweld en aanrakingen ontkennen WHW

08 oktober 2019

15u42 0 Brussel Een gewezen islamleraar uit Anderlecht riskeert 4 jaar cel voor zedenfeiten bij een van zijn oud-leerlingen. De man was eerder al in opspraak gekomen wegens zijn gedrag na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. “Ik ontken met klem alle beschuldigingen”, beet de man van zich af.

De intussen 53-jarige man moest zich dinsdagvoormiddag voor de correctionele rechtbank van Brussel verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid, aanzetten tot ontucht en intimidatie van een minderjarige. Hij wordt ook verdacht van het toebrengen van slagen en verwondingen aan nog een andere minderjarige. Een gewezen leerling van het Koninklijk Atheneum Leonardo da Vinci in Anderlecht, de Franstalige school waar de verdachte les gaf, beschuldigt de leerkracht van ongewenste aanrakingen. Die zouden in 2013 en 2014 hebben plaatsgevonden. Het bleef echter niet hierbij. “Hij heeft verschillende ongepaste sms-berichten gestuurd naar mijn cliënt. Deze was gechoqueerd erdoor en heeft altijd de boot afgehouden”, aldus de advocate van het slachtoffer. Daarom werd hij ook vervolgd voor telefonische belaging en aanranding van de eerbaarheid. Ook werd de man vervolgd voor slagen en verwondingen. Volgens het parket stond de man immers ook bekend om zijn losse handjes. Zo zou hij meermaals een stevige oorvijg gegeven hebben aan leerlingen. “Zo iemand hoort niet thuis in het onderwijs”, aldus het parket dat daarom naast een celstraf van 4 jaar ook een beroepsverbod vorderde.

‘Nooit over de schreef’

Zelf ontkent de man alle betichtingen. “Er klopt helemaal niets van. Niets van die berichten of ongepaste aanrakingen en niets van de beweerde slagen. Ik ben inderdaad streng maar ik ging nooit over de schreef. Ik had met mijn leerlingen steeds een professionele relatie die gebaseerd was op respect. Velen onder hen kwamen ook met mij praten over hun problemen. Waarom die leerlingen mij beschuldigen? Geen enkel idee. Ik heb er geen verklaring voor”, verdedigde hij zichzelf. In de zaal zat een schare sympathisanten die goedkeurend knikten bij zijn woorden en -soms iets te luid- hun afkeuring lieten blijken bij de vordering van het openbaar ministerie en de pleidooien van de burgerlijke partijen. “Heel deze rechtszaak slaat op niets. Het gerecht wil hem gewoon kraken. Daar draait het hier om”, klinkt het bij een kennis van de beklaagde.

Charlie Hebdo

Ten tijde van de IS-aanslag op Charlie Hebdo, op 7 januari 2015 in Parijs, kwam de man al op een kwalijke wijze in het nieuws. Een andere leerling getuigde toen dat hij door de leraar werd geslagen, omdat hij weigerde zich af te keren van een geschiedenisleraar die de aanslag op het Franse blad Charlie Hebdo had veroordeeld. In dezelfde periode zou hij nog bij een ander incident betrokken geweest zijn. Begin 2015 werd in het Anderlechtse atheneum namelijk een leerling door andere jongeren in elkaar geslagen, omdat hij geweigerd had een petitie te ondertekenen. De petitie was gericht tegen een geschiedenisleraar die zich had uitgesproken tegen de aanslagen op het satirische magazine. De islamleraar zou tot het opstellen van de petitie hebben aangezet. Hij werd daarna geschorst. De rechtbank doet uitspraak op 5 november.