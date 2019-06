Gewezen gemeenteraadslid Ecolo krijgt opschorting voor betrokkenheid bij overval WHW

28 juni 2019

12u37 0 Brussel Kenyan Aydogan, gewezen gemeenteraadslid van Ecolo in Sint-Joost-ten-Node, is schuldig bevonden aan een overval. Wel kwam hij zonder straf weg doordat hij de opschorting kreeg. Dat bericht de Brusselse krant La Capitale.

Op 10 februari omstreeks 22.30 uur werd een gokkantoor van Ladbrokes overvallen. De twee mannen die de overval uitvoerden kregen een autonome probatiestraf van twee jaar en 40 maanden effectieve gevangenisstraf. De laatste verkeerde in staat van wettelijke herhaling. De twee mannen hadden Aydogan aangeduid als de aanstichter van de feiten.Het ex-gemeenteraadslid werd ervan verdacht de plaats te hebben verkend en zijn twee kompanen te hebben getipt dat de kust veilig was.

De rechtbank geloofde niet dat hij het brein achter de overval en kende hem daarom slechts probatie-opschorting toe. Hij krijgt onder meer een casinoverbod en mag geen gokkantoren meer bezoeken. Ecolo had op 26 maart het ontslag van de verkozene van Sint-Joost bekendgemaakt. De dertiger verklaarde om “persoonlijke redenen” een punt te zetten achter zijn politieke loopbaan.

Aydogan kwam in het verleden al in opspraak, nadat een foto opdook waarop hij het saluut van de extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven brengt. Hij verklaarde toen dat hij dat teken enkel had gemaakt om te spotten met zijn kennissen die stemmen voor MHP (Partij van de Nationalistische Beweging).