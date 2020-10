Gewestelijke crisiscel houdt morgenvroeg overleg rond Brusselse coronasituatie JMBB

06 oktober 2020

15u10 1 Brussel Woensdagochtend om half tien zal de Brusselse gewestelijke crisiscel opnieuw samenkomen. Op de tafel liggen hoogstwaarschijnlijk verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Alle negentien burgemeesters, minister-president Rudi Vervoort (PS), vertegenwoordigers van de verschillende politiezones, de Hoge Ambtenaar voor het gewest en Inge Neven, hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie, zullen in het Brussels stadhuis de steile corona-opmars in de hoofdstedelijke regio bespreken.

Het aantal positieve coronatests in de laatste zeven dagen bedraagt in het Brussels Gewest momenteel net geen 14 procent. Met Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, en Sint-Joost-ten-Node toppen drie Brusselse gemeenten de lijst met het hoogste aantal nieuwe besmettingen in de laatste veertien dagen per 100.000 inwoners.