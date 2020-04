Gewest zal mondmasker bezorgen aan elke Brusselaar JCV

27 april 2020

19u40 0 Brussel Het Brussels Gewest zal een stoffen mondmasker met filter voorzien voor elke Brusselaar. Dat heeft de Gewestelijke Veiligheidsraad maandag beslist.

De beslissing komt er na de nationale veiligheidsraad van vrijdag en nadat reeds een deel van de negentien gemeenten op eigen houtje beslisten om mondmaskers aan te kopen.

Mondmaskers worden verplicht voor alle reizigers vanaf 12 jaar op het openbaar vervoer, maar ook in de scholen bij de heropening ervan. Ook in andere omstandigheden waar het moeilijk is om de nodige afstand te bewaren, wordt het dragen van een masker sterk aangeraden.

“Het dragen van een mondmasker zorgt voor extra bescherming ter aanvulling op de overige gezondheidsmaatregelen”, benadrukt minister-president Rudi Vervoort (PS). “Het nut van het mondmasker bestaat er niet zozeer in zichzelf te beschermen tegen het virus, dan wel om anderen te beschermen door ervoor te zorgen dat geen speekseldruppeltjes verspreid raken. In dat verband was het voor ons essentieel alle Brusselaars op voet van gelijkheid te behandelen. De maskers zijn daarom bestemd voor de hele Brusselse bevolking, met inbegrip van kinderen jonger dan 12 jaar, daklozen en mensen die zich in een onregelmatige situatie bevinden.”

De maskers zullen besteld worden in drie maten. Het gaat om een model dat goedgekeurd is door de FOD Volksgezondheid. Het Gewest deed al een marktonderzoek om te bekijken wie er in staat is de bestelling bol te werken. De Brusselse gemeenten worden ten slotte betrokken bij de verdeling van de maskers. De timing van de verdeling is nog niet duidelijk.