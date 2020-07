Gewest wil ‘moeras’ in Vorst kopen JCV

08 juli 2020

19u44 1 Brussel Het Brussels Gewest wil het ‘moeras’ naast museum Wiels in Vorst kopen van de projectontwikkelaar die het nu in handen heeft. Het Gewest wil er met Citydev publieke woningen neerpoten.

Het moerasje naast Wiels ontstond tijden de bankencrisis van 2008 toen een kantoorproject daar werd stilgelegd. Door het water dat er bleef staan ontstond er een moerasje dat inmiddels populair is geworden in de buurt.

Het Brussels Gewest heeft nu geld opzij gezet om de terreinen over te nemen van de privé-eigenaar. Die laatste moet wel nog beslissen of hij op het bod ingaat. Dat meldt Bruzz en wordt bevestigd door het kabinet van minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo). De bedoeling is om het moeras te behouden en het te gebruiken als stormbekken. Dat moet helpen in een gebied dat regelmatig te maken krijgt met overstromingen.

Naast het stormbekken moet een derde van het terrein dienen als bouwgrond voor publieke woningen van Citydev. Die maatschappij zal ook de komende onderhandelingen voeren met de privé-ontwikkelaar.