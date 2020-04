Gewest start met bufferopvang voor genezen coronapatiënten JCV

03 april 2020

14u52 0 Brussel Vanaf maandag wordt in het Brussels Gewest een bufferstructuur actief in hotels en leegstaande rusthuizen. Die moet dienen voor de opvang van genezen coronapatiënten die er tijdelijk zullen verblijven. De patiënten zullen in deze structuur door medisch personeel verzorgd worden.

Dat heeft Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) aangekondigd. De bufferstructuur moet voorkomen dat de Brusselse ziekenhuizen volzet geraken door het langdurig verblijf van coronapatiënten. De tussenstructuur zal voornamelijk genezen patiënten opvangen die een stuk zelfredzaamheid hebben verloren en bang zijn om alleen terug naar huis te keren.

Maron benadrukte dat de bufferstructuren niet bedoeld zijn voor genezen patiënten die voor hun ziekte in een rust- of verzorgingstehuis verbleven. Woensdag zei de Ecolo-minister nog dat deze patiënten hun ziekte opgelopen hadden in het rust- of verzorgingstehuis voor ze naar het ziekenhuis werden overgebracht en nu dus ontslagen werden. Hij vond het dan ook niet nodig om een bufferstructuur op te zetten tussen het ziekenhuis en het rusthuis.

Minister Maron bevestigde ook dat momenteel één op de twee van de 146 Brusselse rust- en verzorgingstehuizen getroffen is door het coronavirus. Daar vielen volgens hem tot nu een zestigtal bevestigde overlijden door COVID-19 en nog eens een vijftigtal ‘verdachte’ overlijdens.

