Gewest moet Sibelga 1 miljoen euro betalen over tramwerf JCV

13 september 2019

13u55 0 Brussel Netbeheerder Sibelga mag bijna 1 miljoen euro eisen van het Brussels Gewest in een geschil over werken bij de verlenging van tramlijn 94. Dat heeft het Brusselse Hof van Beroep beslist. Twistappel is een discussie over waterinfiltratie tijdens de werken.

De werken werden uitgevoerd om tramlijn 94 te verlengen van halte Wiener in Bosvoorde naar Rodebeek in Sint-Lambrechts-Woluwe. Inmiddels is de tram omgedoopt tot lijn 8.

De werken waren nodig door lekken in de afwatering van de tramlijn. Daarin waren boomwortels doorgedrongen. Door de schade ontstonden er verzakkingen en moesten er extra werken gebeuren om die te herstellen.

Sibelga en het Gewest beweren elk dat de verantwoordelijkheid voor de schade bij de ander ligt. In 2017 was er al een eerste uitspraak in het dossier. Ook toen werd het Gewest veroordeeld tot het betalen van een miljoen euro. Sibelga zelf werd echter ook door de rechtbank verantwoordelijk gesteld en moest om 994.000 euro betalen.

Het Hof van Beroep oordeelt nu echter dat Sibelga wel recht heeft op zijn centen, terwijl het Gewest volgens de rechtbank niet voldoende kan aantonen dat hun kosten veroorzaak werden door slechte praktijken bij Sibelga. De netbeheerder mag dus een betaling van een miljoen euro eisen van de Brusselse overheid.

Sibelga bevestigt het nieuws, maar onthoudt zich voorlopig van commentaar. De zaak is juridisch nog niet helemaal afgelopen. Dat zal pas in 2020 het geval zijn.