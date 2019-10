Gewest investeert 1,1 miljoen euro in start-up voor slimme verwarmingsketel SZM

09 oktober 2019

18u00

Bron: Belga 0 Brussel Finance.brusssels, de investeringsmaatschappij van het Brussels Gewest, investeert 1,1 miljoen in Bcheck, een spin-off van energiebedrijf Luminus. De start-up levert een systeem met sensoren om de werking van verwarmingsketels te monitoren via artificiële intelligentie.

Het systeem doet voorspellingen over te verwachten problemen met een installatie. Het wordt volgens het bedrijf eenvoudig op de leidingen van de boiler geïnstalleerd en leest voortdurend gegevens over de werking, die dan via het internet worden doorgestuurd. Zo kan de boiler vanop afstand worden bewaakt. Bcheck richt zich tot zowel eigenaars en gebouwbeheerders, als verzekeraars en installateurs.

Finance.Brussels stapt via haar filiaal Brustart in het kapitaal. De investeringsmaatschappij ziet een aantal sterke elementen, zoals het voorkomen van energiearmoede, groeipotentieel en de creatie van arbeidsplaatsen in het gewest.