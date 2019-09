Gewest betaalt 370.000 euro uit door schade van slechte wegen JCV

02 september 2019

14u23 3 Brussel Het Brussels Gewest heeft in 2018 voor 371.000 euro aan schadevergoedingen betaalt aan weggebruikers die schade opliepen door de slechte staat van de infrastructuur. In totaal gaat het om 155 gevallen.

Wie schade oploopt bij een ongeval dat te wijten is aan infrastructuur die niet in orde is kan het Brusselse Gewest daarvoor in gebreke stellen. Vorig jaar gebeurde dat 155 keer, tegenover 148 in 2017. “Het gaat om alle soorten weggebruikers”, zegt Steven Fierens van Brussel Mobiliteit. “Niet alleen automobilisten die schade oplopen door een gat in het wegdek, maar ook voetgangers die struikelen over een loszittende tegen.”

De 371.000 euro lag in ieder geval een pak hoger dan de 75.000 euro die het jaar ervoor betaalt werd. “Het gaat om zeer individuele gevalle, dus je kan dat niet vergelijken”, zegt Fierens. “Als we in gebreke worden gesteld dan komen we zo snel mogelijk tussen en repareren we het probleem. Er moet dus wel een duidelijk fout of verantwoordelijkheid zijn van het Brussels Gewest.”

Het Brussels Gewest moet trouwens niet alleen betalen. In 2018 ontving het ook 652.000 euro aan vergoedingen voor schade aan de openbare ruimte. “Wie bijvoorbeeld een paaltje raakt op het trottoirs, moet dat ook betalen”, aldus Fierens.