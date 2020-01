Gewest beschermt Louis Betrandlaan JCV

30 januari 2020

16u11 1 Brussel De Brusselse regering gaat de Louis Bertrandlaan in Schaarbeek beschermen als landschap. De beslissing komt er na een vraag van de gemeente Schaarbeek en de inwoners.

De laan is een van de mooiste van Schaarbeek, misschien wel van het Brusselse Gewest. Langs de laan liggen ook tal van mooie gebouwen die uit het begin van de vorige eeuw dateren. “De Louis Bertrandlaan met haar statige groene middenberm en prachtig perspectief op het Josaphatpark is een geweldig stuk Brussel, daarom beschermen we dit landschap”, zegt Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels). “We creëren wel de mogelijkheid om trottoirs te verbreden, afgescheiden fietspaden aan te leggen en stukken autovrij te maken. De laan kan kortom worden teruggegeven aan bewoners om te genieten van de publieke ruimte en er te wandelen, fietsen of gewoon te zijn. Het doel waarvoor de laan ook werd ontworpen in het begin van de vorige eeuw.”

De laan werd in 1905 aangelegd en verbindt de Sint-Servaaskerk op de Haachtsesteenweg met het Josaphatpark. Ze werd vernoemd naar de Belgisch politicus en auteur Louis Bertrand, die mee aan de wieg stond van de Belgische Werkliedenpartij in 1885.

