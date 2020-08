Geweldenaar “herinnert zich namen van medeplichtigen niet meer”: 4 jaar cel met uitstel Wouter Hertogs

25 augustus 2020

15u15

Bron: La Capitale 0 Brussel Een jongeman is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan een deel met uitstel, voor een gewelddadige overval in bende. De man weigerde onder het mom van geheugenverlies de namen van zijn mededaders te noemen.

In de nacht van 8 op 9 oktober werd op het Brusselse Spanjeplein een 23-jarige man overvallen na een avondje stappen. Plots verschenen twee jongeren die hem aanvielen met flessen en zijn eigen broeksriem. Vervolgens kwamen vier vrienden van hen erbij en kreeg hij een nieuwe afranseling te verduren. Hierna gingen ze aan de haal met zijn gsm en portefeuille. Het slachtoffer was hierna 23 dagen arbeidsongeschikt.

Dezelfde nacht nog werden twee van de zes overvallers opgepakt in de Nieuwstraat. Hun handen waren vol bloed en ze konden geen uitleg geven over hoe dat bloed daar terecht was gekomen. Een van de twee was nog minderjarig en moest voor de jeugdrechter verschijnen. De andere man kreeg nu 4 jaar cel, met uitstel voor het deel dat de ondergane voorlopige hechtenis te boven gaat. Wel moet hij het slachtoffer volledig vergoeden en een cursus agressiebeheersing volgen. De andere vier daders konden nooit geïdentificeerd worden. De beklaagde wilde of kon hun namen niet geven. “Ik was toen zo dronken dat ik écht niet meer weet wie er toen bij mij was”, klonk zijn uitleg tijdens de verschillende verhoren.