Geweld tegen agenten: man aangehouden door onderzoeksrechter Wouter Hertogs

22 mei 2020

18u43 0 Brussel De man die woensdagavond in Anderlecht werd opgepakt en waarvan de politievakbond VSOA een video online plaatste, is door de Brusselse onderzoeksrechter aangehouden. Op het filmpje was te zien hoe verschillende omstanders de politie probeerden te beletten te man te arresteren.

De arrestatie gebeurde woensdag in de wijk Kuregem op de Bergensesteenweg. In eerste instantie kwamen twee stadswachten daar volgens onze informatie tussen vanwege een ruzie. Zij riepen de politie erbij nadat een van de ruziënde mannen zijn tegenstander in de bil stak met een mes.De handelaars in de wijk hadden eerder bij politie en gemeentediensten aangeklaagd dat er steeds meer gestolen werd in hun etalages en uitgestalde goederen. PS-burgemeester Fabrice Cumps gaf daarom eergisteren de instructie aan de politie om over te gaan tot strengere controles en identificaties van deze dieven. Toen die wou overgaan tot de arrestatie van de verdachte dief, kwamen de omstaanders echter in opstand. Op de beelden is te zien hoe de agenten tijdens hun werk geschopt en geslagen worden. Een agent van de politiezone Brussel-Zuid liep een gebroken neus op.

De verdachte kon uiteindelijk worden opgepakt, toen de politiepatrouille versterking kreeg. Na de interventie diende de politie klacht in voor het geweld dat tegen de politiemensen werd gebruikt en opende het Brusselse parket een onderzoek. Intussen is dat onderzoek in handen van de onderzoeksrechter. De man die woensdagavond werd opgepakt, is geen onbekende zijn voor het gerecht. De Algerijn staat gekend voor verschillende feiten van illegaal verblijf, drugs, wapenbezit, vernielingen en diefstal met geweld. “De man werd ter beschikking gesteld van het parket en is nadien door de onderzoeksrechter onder aanhoudingbevel geplaats”, meldt het Brusselse parket. “Hij is in verdenking gesteld voor feiten van diefstal met geweld en/of bedreiging, in bende, met wapens, en weerspannigheid in bende.”