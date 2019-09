Gevonden cannabisplantages Brussel: straatwaarde loopt op tot 15 miljoen euro SHVM

18 september 2019

15u51 2 Brussel In het kader van een grootschalige zoekactie naar cannabisplantages heeft de politiezone Brussel-Noord op 10 en 16 september in totaal 25 huiszoekingen uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als daarbuiten. Daarbij stootte ze op zo’n 8.000 cannabisplanten. De planten zouden volgens het Brussels parket een geschatte jaarlijkse opbrengst hebben van tussen de 10 en 15 miljoen euro.

De 13 plantages, telkens ondergebracht in residentiële buurten in de gemeenten Jette, Brussel, Vorst, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Waterloo en Evere, telden elk tussen de 500 en 1.000 cannabisplanten. In elk van de plantages werd een verdachte aangehouden die instond voor het onderhoud en het oogsten van de planten.

In totaal werden bij de 25 huiszoekingen 22 personen aangehouden, 17 van hen bleken illegaal in het land te verblijven. Van de 16 hoofdverdachten die ter beschikking werden gesteld van het parket, zijn er 15 onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Eén van hen werd vrijgelaten onder voorwaarden en 6 anderen mochten beschikken na verhoor.

46 kilogram marihuana

De plantages werden door de Civiele Bescherming ontmanteld na grondig sporenonderzoek en vaststellingen voor elektriciteitsdiefstal. De in totaal 8.000 in beslag genomen planten, goed voor zo’n 15 miljoen euro, werden nadien in de verbrandingsoven van Brussel vernietigd. De sectie drugs nam ter plaatse verder nog 46 kilogram geoogste marihuana, een grote hoeveelheid valse identiteitsdocumenten en 90.100 euro cash in beslag.

Vorig jaar ontdekte de sectie plantages in Ganshoren en Ukkel. Op die manier kwamen de rechercheurs het eerste netwerk op het spoor. Aan de hand van zorgvuldig navolgend onderzoek en doorgedreven observaties, konden ze beide netwerken, inclusief de kopstukken, blootleggen. De twee criminele bendes opereerden afzonderlijk van elkaar, maar in dezelfde regio.