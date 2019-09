Gevangenis Sint-Gillis kampt met groot personeelstekort, en dat laat zich voelen SHVM

25 september 2019

11u36

Bron: Belga 18 Sint-Gillis Woensdagochtend heeft het personeel van de gevangenis in Sint-Gillis besloten om verplaatsingen binnen de gevangenis te beperken. Op die manier hopen de werknemers veiliger te kunnen werken. Dat zegt Laurent Lardinois, regionaal secretaris van de ACOD. ‘s Ochtends was er al een vergadering met de directie.

Het vervoer van gedetineerden naar het gerechtsgebouw is zeer beperkt of afgeschaft. De gevangenen worden niet meer gelucht en ook aan de bezoekregeling is gemorreld. Basisbehoeften zoals de distributie van maaltijden en medicijnen blijven wel verzekerd. Het gaat niet om een staking, maar wel om maatregelen om de veiligheid in de gevangenis te verzekeren.

“Er is een groot gebrek aan personeel. Al weken. De spanningen in de gevangenis lopen dan ook op”, zegt Laurent Lardinois. “We willen dat de directie respecteert wat ze heeft ondertekend en dus beloofd. We vragen als bewakers enkel om om ons werk te kunnen doen. Momenteel respecteert de administratie de protocollen niet.”