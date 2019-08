Getuige spreekt politie tegen: “Sirenes stonden niet aan toen ze 17-jarige doodreden” JCV TT

21 augustus 2019

09u30 70 Brussel In Brussel is afgelopen nacht een 17-jarige jongeman om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een voertuig van de Brusselse lokale politie. Het slachtoffer was op de loop voor een andere politieploeg, bevestigt het Brusselse parket. Maar een getuige spreekt tegen dat de politiepatrouille met zijn sirene op reed. Het Brusselse parket heeft een wetsarts, verkeersdeskundige en het gerechtelijk labo ter plaatse laten gaan en de beelden van de bewakingscamera’s in de omgeving in beslag laten nemen voor het verdere onderzoek.

Volgens het parket was de Brusselse politie gisterenavond bezig met een controleactie op de Kunstberg omdat er een verhoging was vastgesteld van de drughandel in die omgeving. “De politie wou daarbij een 17-jarige jongeman controleren maar die zette het op een lopen”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “De jongeman vluchtte de Ravensteinstraat in en vervolgens de Ravensteingalerij, achtervolgd door de agenten, en stak vervolgens Kantersteen over.”

“Net op dat moment reed een voertuig van de anti-agressiebrigade voorbij dat op weg was voor een melding van dieven die op heterdaad waren betrapt. Dat voertuig heeft de jongeman aangereden. De jongen was zwaargewond. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren maar dat is helaas niet gelukt.”

Reed voertuig in ‘code 3'?

De Brusselse politie deed vervolgens beroep op de politiezone Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node) om de nodige vaststellingen te doen, aldus het parket: “We hebben ook een wetsarts, een verkeersdeskundige en het labo van de federale politie ter plaatse gestuurd om een onderzoek in te stellen. Ook zijn de beelden van bewakingscamera’s in de omgeving in beslag genomen voor analyse en zullen een aantal getuigen verhoord worden.”

Het is nog niet duidelijk of het politievoertuig dat de jongeman aanreed, in code 3 reed, met sirene en zwaailichten. De politie verklaarde vanmorgen van wel, maar het parket zegt dat dat nog niet vast staat. Een getuige verklaart tegenover 7sur7 in elk geval dat de politieauto geen sirene op had staan, enkel een blauw zwaailicht. De jongeman fietste gisterenavond in de Kantersteenstraat toen de patrouille hem met hoge snelheid passeerde. Daarna hoorde hij een klap. Volgens de getuige stak het slachtoffer de weg ook niet over, maar moest hij uitwijken voor werken. Het is op dat moment dat de politiepatrouille hem langs achteren aanreed.

“Ik ben in shock dat de politie vanmorgen sprak over een sirene, want dat is compleet fout”, zegt de getuige nog.

Ook is nog niet geweten of de jongeman al gekend was bij politie en gerecht.

Politie betuigt medeleven

“De dienst slachtofferbejegening werd opgeroepen om de slechtnieuwsmelding uit te voeren”, gaat de politiewoordvoerder verder. “We betreuren deze afloop en willen onze deelneming betuigen aan de familie en naasten van het slachtoffer.”

De politieagenten die bij de aanrijding betrokken waren, zijn sterk aangedaan door het ongeval en krijgen bijstand van het stressteam, aldus nog de politiewoordvoerder.