Gestolen Tourfiets voor het goede doel teruggevonden: zelfs Tom Boonen en Peter Sagan zochten mee

12 juli 2019

17u33 0 Brussel De gestolen fiets die voor het goede doel van liefdadigheidsinstelling Qhubeka geveild zou worden tijdens de Grand Départ in Brussel is teruggevonden. De gele fiets werd in het Fan Park op het De Brouckèreplein gestolen. De dader is nog niet gevat.

In het Fan Park had Qhubeka vier fietsen uitgestald. Een gele, een groene, een witte en eentje met rode bolletjes, een verwijzing naar de vier klassementen in de Ronde van Frankrijk. Het was de bedoeling om de fietsen aan het einde van het weekend van de Brusselse Grand Départ te veilen. Qhubeka wil als liefdadigheidsinstelling namelijk de mobiliteit verbeteren in Zuid-Afrika en schenkt al enkele jaren fietsen aan de plaatselijke bevolking.

Nog geen verdachte

Toch kon iemand er met de gele fiets vandoor gaan. De zoektocht naar de fiets kreeg steun van enkele bekende wielrenners zoals Tom Boonen, Peter Sagan en Sir Bradley Wiggins.Uiteindelijk was het een Brusselse politie-inspecteur die de fiets terugvond. “Op 11 juli 2019 trok een fiets die aan de beschrijving beantwoordt de aandacht van een politie-inspecteur die op de Antwerpsesteenweg in Brussel reed. De fiets leek te zijn achtergelaten ter hoogte van nummer 339 en twee remmen waren beschadigd”, aldus het Brusselse parket. De fiets wordt teruggeven aan eigenaar Qhubeka en er wordt een buurt- en camera-onderzoek ingesteld. Tot nu toe werd er nog geen verdachte geïdentificeerd.