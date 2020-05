Gestolen dienstwapen rellen Anderlecht teruggevonden in vuilnisbak SHVM/SRB

06 mei 2020

15u28 1 Brussel Het dienstwapen van een agent dat tijdens de rellen in Anderlecht werd gestolen uit een combi, is teruggevonden. Dat laat het parket van Brussel woensdagmiddag weten. De politie vond het wapen volgens onze informatie in een vuilnisbak op het Raadsplein in Kuregem.



Zaterdag 11 april ontstonden er in Anderlecht heel wat rellen nadat de 19-jarige Adil om het leven kwam bij een politieachtervolging. Tientallen jongeren zetten daarbij de wijk rond het Raadsplein en het metrostation Clemenceau zwaar op stelten. De relschoppers gooiden stenen, beschadigden vier combi’s, en konden één politievoertuig plunderen. De 18-jarige Moeze K. uit buurgemeente Sint-Jans-Molenbeek ging tijdens de rellen aan de haal met een dienstwapen.

Dat vuurwapen kon dinsdag 5 mei, na het nauwgezette onderzoekswerk van de dienst Onderzoek en Recherche van de politiezone Brussel-Zuid, teruggevonden worden in Anderlecht. Volgens onze informatie lag het wapen in een vuilnisbak op het Raadsplein in Kuregem. Dat is de wijk waar de rellen in april plaatsvonden.

Anonieme tip

Het wapen zou pas vlak voor de vondst in de vuilnisbak gelegd zijn. De politie kwam de locatie van de Glock op het spoor dankzij een anonieme tip. “We merken ook het uitstekende nabijheidswerk van de Koban CPO op bij de jongeren van de betrokken wijk, hetgeen mogelijk heeft gemaakt om het ontbrekende puzzelstukje te vinden”, klinkt het bij de politiezone Zuid.

De jongeman die verdacht wordt van de diefstal, is tot op vandaag nog spoorloos. Wel kon de politie al een opsporingsbericht verspreiden waarbij de identiteit van de man bekend werd gemaakt. Het onderzoek is nog steeds lopende.