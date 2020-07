Gespannen nacht in Kuregem: onbekende daders bekogelen politie Stephanie Romans

13 juli 2020

10u05 46 Brussel Onbekende verdachten hebben de politie in de Anderlechtse wijk Kuregem vannacht bekogeld met projectielen. Agenten kwamen in eerste instantie tussen voor een gevecht op straat. Die tussenkomst verliep zonder incidenten. “Daarna is de spanning opgelopen.”

De politiediensten kregen om 22.50 uur een melding over een ruzie in Anderlecht die uit de hand liep. Er was een gevecht uitgebroken in de buurt van het kruispunt van de De Fiennestraat en de Sergeant De Bruynestraat. “We weten niet precies hoeveel mensen daarbij betrokken waren. Toen de politie aankwam, is de menigte snel uiteen gegaan”, zegt politiewoordvoerster Adeline Roty.

Spanning

“De rust keerde nadien vrij snel terug in de wijk”, zegt Roty. “Maar een paar minuten later was er opnieuw spanning voelbaar. Verschillende mensen begonnen met projectielen te gooien naar politiediensten.”

Volgens onze informatie gooiden een zestigtal betrokkenen onder meer met flessen en stenen. De lokale politie riep versterking in van naburige politiezones om de menigte opnieuw uiteen te drijven. “Dat is uiteindelijk gelukt, zonder dat de situatie verder uit de hand liep.”

Er zijn vannacht geen arrestaties uitgevoerd. “Er zijn nog geen verdachten geïdentificeerd. Er loopt wel een onderzoek.”