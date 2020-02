Gerenoveerde Beurs zal ‘biertempel’ herbergen’: “Iconisch gebouw teruggeven aan grote publiek” JCV

19 februari 2020

13u13 0 Brussel De Beurs van Brussel krijgt een grondige renovatie en moet in de lente van 2023 open gaan voor het grote publiek. Binnenin komt onder meer het centrum ‘Belgian Beer World’, die de Belgische biercultuur in het zonnetje zet. Daarmee moet een einde komen aan de lange leegstand van het gebouw.

In de Beurs is al gestart met de eerste werken. Burgemeester Philippe Close (PS) moest het dus zonder microfoon doen om het project voor te stellen. De Stad verwierf het gebouw al in 2010 en de start van de renovatie betekent dan ook het einde van een lange weg. “Dankzij de renovatie zal het grote publiek eindelijk binnen kunnen in het gebouw”, zegt Close. “Voor veel mensen is het een iconisch gebouw, maar weinigen zijn er binnen geweest. Het klopt dat het lang heeft aangesleept, maar voor een groot project als dit moet je toch op 10 à 15 jaar rekenen. Alleen het overleg al met Monumenten en Landschappen heeft twee jaar geduurd.”

De planning voor de renovatie is strak. In de zomer moet die van start gaan, terwijl de opening voor de lente van 2023 op de agenda staat. Blikvanger wordt ongetwijfeld de ‘Belgian Beer World’, een belevingscentrum over de Belgische biercultuur. Daar bundelen meer dan 100 Belgische brouwers de krachten. Daarnaast komt er ook een panoramisch terras op het dak. Een groot deel van de centrale hal wordt voorzien voor een restaurant en ontmoetings- en vergaderruimtes. De Beurs wordt ook open gegooid naar de stad, met extra ingangen aan elke zijde van het gebouw. Ten slotte wordt ook het centrum Bruxella 1238 verwerkt in het project. Dat zijn de archeologische ruïnes van het middeleeuwse Fransicaner klooster waar de Beurs op gebouwd is.

Biertempel

Met ‘Belgian Beer World’ moet de Beurs zijn topattractie krijgen. Dat zal huizen in de twee bovenste verdiepingen van het gebouw. Bezoekers worden er ondergedompeld in het brouwen en de Belgische biercultuur, die door de UNESCO erkend is als immaterieel werelderfgoed. Er komt ook een multimediaparcours over de Belgische bieren. De rondgang eindigt in een bar op het dak van de Beurs, waar er natuurlijk geproefd kan worden. “Ik heb in 2006 de Guiness Store House bezocht in Dublin en dacht toen dat dit ook bij ons mogelijk moest zijn”, zegt Brussels minister Sven Gatz (Open VLD), in een vorig leven nog voorzitter van de Belgische brouwers. “Nu zullen we dit eindelijk kunnen openen. Bovendien krijgt de stad er een mooi verbindings- en ontmoetingspunt bij. We kunnen met de nieuwe Beurs de link leggen tussen de Grote Markt, de voetgangerszone en de Dansaertstraat.”

Het doel van de Stad en het Brussels Gewest is om elk jaar 300.000 mensen naar het gebouw te lokken. “Op termijn willen we 10 miljoen toeristen per jaar naar Brussel lokken”, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). “Nu zitten we aan 9,4 miljoen dus initiatieven als dit moeten ons doel haalbaar maken.”

Voor de renovatie werken de Stad Brussel, Het Brussels Gewest en het Brusselfonds Beliris samen. Met de renovatie is een totaal budget van 36 miljoen euro gemoeid.