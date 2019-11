Gerenoveerde abdij van vorst maakt plaats voor cultuur en groen JCV

22 november 2019

15u42 0 Brussel De gemeente Vorst gaat de Sint-Denijsabdij en de omliggende gebieden grondig renoveren. Zo zal de gemeente verschillende cultuurinstellingen er een plaats geven. Dat moet de komende jaren meer volk naar het centrum van de gemeente lokken.

De gemeente van Vorst werkt al enkele jaren aan het project met het oog op de restauratie en de reconversie van haar abdij tot culturele pool. Die plannen zijn nu ook officieel gepresenteerd. Het project krijgt de naam ABY mee. “In de eerste plaats moet dit onderdak bieden aan verschillende culturele instellingen”, zegt Charles Spapens (PS), schepen van Stadsheropleving. “Die zijn actief cultuur, kunst en jeugd, zoals de academie voor muziek, dans en woordkunsten, de Franstalige bibliotheek, een concertzaal en een café-restaurant. Ook zal de site talrijke creatie- en tentoonstellingsruimten bieden evenals plaatsen die specifiek bestemd zijn voor de jongeren en projecten van burgerinitiatieven.”

Motor

De abdij, die recht tegenover de fabriek van automerk Audi ligt, moet zo zijn aantrekkingskracht herwinnen. “We hebben drie doelen”, zegt Spapens. “Dit juweel van het Brusselse erfgoed renoveren, er een echt cultuurcentrum van maken van dit project samen met de renovatie van het gemeentehuis de motor te maken van de vernieuwing van de historische en de handelskern van Vorst.”

De verschillende instellingen die een plaats krijgen in de abdij, lokken nu 1.500 bezoekers per week. Die moeten een herontdekking van de buurt mogelijk maken. Als kers op de taart krijgt de abdij ook een eigen zomerbar.

De gemeente diende al een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning bij het Brussels Gewest, maar die wordt momenteel nog bestudeerd. Als alles goed gaat moet de gerenoveerde site in 2023 af zijn. De werken zullen in totaal 40 miljoen euro kosten.