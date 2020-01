Gerechtelijke Brigade treft 200 gestolen voorwerpen aan bij vermoedelijke heler: politie op zoek naar slachtoffers SHVM

08 januari 2020

16u19 0 Anderlecht De Gecentraliseerde Gerechtelijke Brigade van de politiezone Brussel Noord heeft in Anderlecht iemand gearresteerd die verdacht wordt van heling. De man, G.S., zou actief geweest zijn in de verkoop van gestolen goederen in de Noordwijk.

De arrestatie gebeurde donderdagavond 2 januari om 19 uur. De lokale politie kwam de verdachte op het spoor door iemand die eerder gepakt werd voor zakkenrollerij. Na meerdere observaties kon de verdachte G.S. geïdentificeerd en gelokaliseerd worden. De verdachte werd na arrestatie overgeplaatst naar de gevangenis van Sint-Gillis.

Het onderzoek is momenteel nog aan de gang. “Bij hem thuis werden meer dan 300 voorwerpen teruggevonden, waarvan zo’n 200 geseind stonden als gestolen”, meldt de politiezone. Het gaat om onder andere elektronische voorwerpen zoals gsm’s en computers, luxeproducten zoals juwelen, horloges, handtassen en parfums, maar ook bronzen beelden.

Oproep

De politie lanceert een oproep naar de slachtoffers van de gestolen goederen. Herkent u op onderstaande foto’s uw persoonlijke bezittingen? Hebt u hiervoor al een klacht ingediend? Contacteer de politie dan via ZPZ.BruNo.BJC.Targeting@police.belgium.eu (Hoofdinspecteur van politie Delcourt) of neem telefonisch contact op via het nummer 02/249 20 16 om uw persoonlijke voorwerpen af te halen.

Indien u nog geen klacht hebt ingediend, kan u eveneens terecht bij bovenstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.