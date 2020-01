Gerechtelijk onderzoek geopend naar aanval op Michel Lelièvre in Anderlecht mvdb

03 januari 2020

16u05

Bron: Belga 3 Brussel Het Brusselse gerecht heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar de aanval waarvan Michel Lelièvre op 18 december het slachtoffer is geworden. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Daarnaast loopt er ook nog een vooronderzoek naar aanleiding van oproepen op sociale media om Lelièvre te lynchen.

De drugsverslaafde kompaan van ontvoerder en vijfvoudig moordenaar Marc Dutroux kreeg in 2004 25 jaar cel als lid van de bende-Dutroux. Hij werd toen schuldig bevonden aan een lange reeks aanklachten, waaronder die van foltering en opsluiting van vier meisjes, van wie er twee het met de dood bekochten.



Op 30 november had de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank besloten Lelièvre vervroegd vrij te laten. Op 2 december mocht de man de gevangenis verlaten, waarna hij onderdak vond in Anderlecht. Daar werd hij op 18 december vlakbij zijn verblijfplaats aangevallen. Een dag voordien hadden zijn aanvallers ook al vernielingen aangericht in zijn appartement.



"Er is een onderzoeksrechter gevorderd in het dossier van meneer Lelièvre wegens huisvredebreuk, slagen en verwondingen en vernietiging van roerende goederen", meldt het Brusselse parket vandaag.

Intussen lanceerde een anonieme groep op Facebook een "jacht op Michel Lelièvre in Brussel". Het account, waarvan meer dan 7.000 personen lid waren, werd al offline gehaald maar de groep van zelfbenoemde 'rechters' zou reeds een nieuwe jacht geopend hebben. Het Brusselse parket opende een vooronderzoek naar die feiten, dat ook nog steeds lopende is.

