Gerecht onderzoekt moord op Anderlechtse juwelier: “Viseerden ze hem bewust of zochten ze zijn broer?” SRB

27 augustus 2020

15u17 1 Brussel De politie zoekt meer informatie over een dodelijke schietpartij in Charleroi. Daarbij kwam een man uit Anderlecht, die er op bezoek was bij zijn broer, om het leven. De gemaskerde schutters lagen in de struiken verstopt voor ze toesloegen.

De 47-jarige juwelier Lamnaouare Bouhaddouz uit Anderlecht ging maandag op bezoek bij zijn broer in Montignies-Sur-Sambre. Toen de mannen ‘s avonds via de garage van het rijhuis wilden vertrekken, kwam er een gemaskerde man binnengestormd.

De schutter nam de broers onder vuur. Lamnaouare Bouhaddouz werd volgens Franstalige media twee keer geraakt terwijl hij al in de auto zat. Hij overleed ter plaatse. Zijn broer kon zichzelf in veiligheid brengen en bleef ongedeerd.

In de struiken

Uit politieonderzoek blijkt dat twee gewapende mannen rond 21.30 uur in de struiken langs een verhard dat uitgeeft op de rue ‘t Serclaes de Tilly, waar de schietpartij plaatsvond. Na de feiten, zijn beide mannen gevlucht via datzelfde pad. Ze liepen vervolgens naar de rue Bois de Monseu.

Anderlechtse juwelier heeft twee zaken Le Saphir in de Wayezstraat en een tweede vestiging in het Cora-shoppingcentrum. Het parket vroeg zich eerder in La Dernière Heure af of hij wel het doelwit was van de schutters. “Werd hij bewust betrokken of werd enkel zijn broer geviseerd?” Alle onderzoekspistes blijven open.

De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie kunnen geven over de identiteit van de daders of meer inlichtingen hebben over de feiten zelf. “Elk detail kan interessant zijn voor het onderzoek”, klinkt het. Wie meer informatie heeft kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30300 of via het online tipformulier. Discretie is verzekerd.