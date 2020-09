Gerecht onderzoekt de vergiftiging van tientallen duiven SRB

03 september 2020

16u19 0 Brussel Het parket gaat de dood van tientallen duiven op een plein in Elsene onderzoeken. Dat schrijft La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brussels parket. Onderzoek moet uitwijzen met welk gif de volgens zijn gedood.

Schepen van Dierenwelzijn Yves Rouyet (Ecolo) maakte vorige week bekend dat tientallen duiven systematisch vergiftigd werden op het Fernand Coqplein.“Deze vergiftiging is niet alleen wreed, maar ook extreem gevaarlijk voor andere dieren”, zo zei hij.

De politie zegt in La Capitale dat het in totaal om 69 duiven gaat. “Er is een autopsie gevraagd om te achterhalen welk gif de vogels vermoedelijk gegeten zouden hebben", zegt de politie. “De analyse van bewakingsbeelden is aan de gang.”