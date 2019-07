Gepensioneerde magistraten moeten invallen op hof van beroep WHW

30 juli 2019

17u29 0 Brussel Het Brusselse hof van beroep ziet zich gedwongen om gepensioneerde magistraten in te schakelen. Anders zijn er niet genoeg magistraten om alle zittingen te laten plaatsvinden tijdens het gerechtelijk verlof.

“De situatie is nu niet anders dan tijdens het gerechtelijk jaar”, zegt de woordvoerder. “Een aantal magistraten die op pensioen zijn, vallen regelmatig in. In de gerechtelijke vakantie, juli en augustus, zijn de magistraten van het hof in vier groepen verdeeld, per twee weken. Deze zomer zouden twee oud-magistraten opnieuw aan de slag zijn. De korpschef probeert zoveel mogelijk de wensen van de magistraten te respecteren en het gebeurt dat er in bepaalde periodes minder magistraten zijn dan in andere. Voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) letten we erop dat er tijdens de gerechtelijke vakantie steeds minstens één gespecialiseerde magistraat zetelt, dat wil zeggen een magistraat die ook tijdens het gerechtelijk jaar in de KI zetelt.”

Palliatieve zorgen

Volgens La Dernière Heure heeft raadsheer Michel de Grève, die deze weken de vakantiekamer van het hof van beroep voorzit, op de zitting vorige week zijn ongenoegen geuit over het gebrek aan magistraten. De raadsheer zou erop gewezen hebben dat een aantal zittingen van de KI geschrapt hadden moeten worden als het hof geen beroep had kunnen doen op gepensioneerde magistraten, wat ertoe had kunnen leiden dat gedetineerden vrij hadden kunnen komen. De Grève trok twee jaar geleden ook al aan de alarmbel. Hij zegde toen dat Justitie niet meer op de afdeling intensieve zorgen maar op palliatieve zorgen ligt. Hij zei dat in zijn hoedanigheid van assisenvoorzitter, op een moment dat hij zijn proces niet kon verderzetten omwille van een spontane staking bij het Veiligheidskorps.