Geneeskundestudent Jolien (20) aan de slag als vrijwilliger in UZ Brussel: “Ik kon niet blijven stilzitten” JCV

20 maart 2020

15u56 0 Brussel Al meer dan tweehonderd geneeskundestudenten stelden zich de afgelopen dagen kandidaat om als vrijwilliger een handje toe te steken in het UZ Brussel. Hun hulp is in coronatijden zeer welkom om het medisch personeel te ontlasten en ondersteunende taken uit te voeren. Eerstejaarsstudent Jolien Lersberghe (20) is een van hen. “Dankzij ons werk kan de verpleging meer met noodzakelijke taken bezig zijn.”

Jolien komt uit Nieuwpoort, en zit in haar eerste jaar geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Net als veel van haar klasgenoten springt ze bij als vrijwilliger in het ziekenhuis van de universiteit in Jette. “Daarom ben ik ook geneeskunde gaan studeren. Ik mag dan nog niet ver genoeg in mijn studies zitten om patiënten te verzorgen, dat wil niet zeggen dat ik niets kan doen. Stilzitten was geen optie, net als voor veel van mijn medestudenten. Daarom heb ik meteen de kans gegrepen. We doen vooral ondersteunende taken, zodat het verplegend personeel zich met het noodzakelijke kan bezig houden”, legt de West-Vlaamse uit. “Zo brengen wij bijvoorbeeld de pakjes rond die familieleden afzetten in het ziekenhuis, omdat bezoek niet toegelaten is. Deze namiddag ga ik naar de afdeling geriatrie om de mensen gezelschap te houden.”

Normaal is het in het ziekenhuis gezellig druk, maar nu is er geen bezoek en alleen het noodzakelijke personeel is aan het werk. Het lijkt er soms doods Jolien Lersberghe

In het UZ worden 31 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus. Vijftien van hen liggen in coma. Op die afdeling mag Jolien niet komen. “Alles daar gebeurt door beschermd personeel. Ze willen niet dat we ook maar enig risico lopen. Je merkt wel dat er een bedrukte sfeer hangt in het ziekenhuis. Normaal is het daar gezellig druk, maar nu is er geen bezoek en alleen het noodzakelijke personeel is aan het werk. Daardoor lijkt het er soms doods.”

Enorme respons

Al 231 studenten uit de medische richtingen hebben zich gemeld als vrijwilliger. “Veel studenten zitten thuis omdat de lessen zijn afgeschaft of omdat hun stage stopgezet is”, zegt voorzitter van het Geneeskunde Studenten Platform Hannah De Leye. “Daarom hebben we die oproep gelanceerd, maar zo’n respons hadden we niet verwacht. Na de eerste dag zaten we al aan bijna tweehonderd kandidaten en er komen er nog steeds bij. Het UZ zelf was ook erg enthousiast”, gaat De Leye verder. “We bekijken elke dag met hen waar de studenten het best worden ingezet en waar de nood het hoogst is. Een aantal is ook aan de slag in de huisartsenposten.”

Vrijwilligers gezocht

Het UZ Brussel kan ook hulp gebruiken van mensen zonder geneeskundige opleiding. Zo lanceerde het ziekenhuis woensdag een oproep voor kandidaat-babysitters die op de kinderen van de verpleging konden passen als zij aan het werk zijn. Hiervoor hebben ondertussen al meer dan duizend kandidaten zich aangemeld. Ook andere ziekenhuizen zijn op zoek naar hulp. Mensen die niet in de zorgsector werken, maar wel over de nodige ervaring beschikken, mogen zich inschrijven op een reservelijst voor het Brusselse Gewest. Het inschrijvingsformulier is te vinden op de website van Iriscare.