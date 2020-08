Geneeskunde van het Volk lanceert eigen testcentrum in Schaarbeek: “Ziekenhuizen worden overspoeld” JMBB SRB

20 augustus 2020

10u51 0 Brussel Geneeskunde voor het Volk, de vereniging die gratis medische zorg aanbiedt, lanceert donderdag haar eigen testcentrum in Schaarbeek. “De bestaande structuren raken overstroomd en kunnen niet langer een antwoord bieden op de groeiende vraag aan tests”, klinkt het.

Nele Vandenbempt, zelf dokter bij Geneeskunde voor het Volk in Schaarbeek, maakt zich zorgen. “De vraag naar tests neemt alleen maar toe. We sturen onze patiënten naar testcentra, maar sommigen komen met lege handen terug. De testcentra zijn verzadigd. Wanneer ik mijn patiënten naar het Brugmannziekenhuis stuur, komen ze in een wachtrij van zo’n zestig personen terecht.” Het ziekenhuis zelf adviseert patiënten die in de wachtrij staan vervolgens om een dag later terug te komen, vertelt Vandenbempt. “Maar in sommige centra duurt het vier dagen voor de mensen hun resultaat krijgen.” Dat is onaanvaardbaar, vindt de dokter. “Als we het reproductienummer onder 1 willen krijgen, moeten de mensen die zich laten testen zo snel mogelijk weten of ze al dan niet positief zijn.”

Geen concrete oplossing

Het aantal nieuwe besmettingen stijgt dag na dag in het gewest. In de voorbije week steeg het aantal nieuwe besmettingen in Schaarbeek met meer dan vijftig procent, de grootste stijger in het gewest op Molenbeek na. “De eerstelijnshulp speelt een cruciale rol in de indijking van het virus. We hebben het gemeentebestuur ongeveer een maand geleden gecontacteerd om een testcentrum op gemeentelijk niveau op poten te zetten. Tot op de dag van vandaag hebben we geen concrete oplossing van hun kant gehoord, terwijl er een duidelijke wil tot samenwerking is vanuit de huisartsen. We zouden in elke Brusselse gemeente een testcentrum moeten installeren.”

De dokter blijft optimistisch. “We kunnen de testingmogelijkheden in Brussel verbeteren. Geneeskunde voor het Volk opent daarom haar eigen testcentrum, dat elke dag tussen 18 en 19 uur de deuren opent. In een ideaal scenario zouden we de krachten kunnen bundelen om bijvoorbeeld permanentiediensten op te starten. We hebben logistieke hulp nodig van de gemeente en het gewest zodat we de risicopatiënten zo snel mogelijk kunnen helpen.”