Exclusief voor abonnees Gemeenteraadslid (PS) maakt agent uit voor nazi na arrestatie zoon (20). Vakbond eist vertrek uit politieraad: “Ze brengt collega in gevaar” Stephanie Romans Shauny Verheulpen

26 april 2020

13u25 12 Brussel “Nazistisch, racistisch en seksueel pervers.” Zo noemt gemeenteraadslid Cathérine François (PS) de politie-inspecteur die haar zoon in haar Brusselse thuisgemeente Sint-Gillis oppakte. François, lid van de politieraad, beschuldigt hem van politiegeweld, maar dient geen klacht in. Politievakbond NSPV eist haar vertrek uit de politieraad.

Zeker twee keer bewerkte PS-politica Cathérine François zaterdag haar facebookpost. Ze maakte haar boodschap steeds een beetje langer en bozer. Ze begon nog met een paar zinnen: “Deze status is publiek zodat inspecteur (...)* weet dat ik hem een paar nieuwe ballen heb gekocht. Ik wacht op je Dumbo.”

Even later krijgt de status een nieuwe alinea. “De lockdown geeft de politie ongelimiteerde macht en laat de nazistische trekjes bij bepaalde politiemensen in de zone Zuid los. Ze beledigen, vernederen en misbruiken onze jongeren ongestraft.” Ze tagt burgemeester Stéphane Roberti (Ecolo) uit Vorst in haar bericht. Hij is voorzitter van de politieraad van de zone Brussel Zuid. Cathérine François zetelt in diezelfde raad.

Nog steeds boos

