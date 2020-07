Gemeenteraadslid bezorgd over ‘geblokkeerde brandweerwagen’. Brandweer reageert: “Geen dringende interventie” Stephanie Romans

02 juli 2020

18u11 0 Brussel Gemeenteraadslid Georges Verzin (MR) maakt zich zorgen over een wegversperring in de Schaarbeekse Azalealaan. Hij filmde een brandweerwagen die niet kon verderrijden door een wegversperring. Volgens de brandweer is er geen reden tot paniek en ging het niet om een dringende interventie.



De Schaarbeekse gemeenteraad veranderde de Schaarbeekse Azalealaan twee maanden geleden in een woonerf zonder auto’s. Bloembakken blokkeren sindsdien de toegang voor auto’s vanaf de rotonde. Gemeenteraadslid Georges Verzin maakt zich ongerust over die blokkade. Hij zegt dat hij al regelmatig ambulances en brandweerwagens gezien heeft die niet verderkunnen door de bloembakken.

Woensdag deelde hij een video van een ladderwagen die stopt voor de bloembakken in de Azalealaan. Hij noemt het “onverantwoord en onverantwoordelijk” dat de laan geblokkeerd staat.

De Brusselse brandweer sust: “Deze interventie was niet dringend”, zegt woordvoerder Walter Derieuw. “De brandweermensen in de video stoppen om te kijken of er een mogelijkheid is om door de Azalealaan te rijden onderweg naar een inspectierit.”

Volgens Derieuw is de brandweer op de hoogte van de nieuwe blokkades en wegversmallingen door de aanleg van woonerven. “Bij dringende tussenkomsten weet de brandweer dat ze een omweg moeten nemen”, aldus Derieuw.