Gemeenteraad Stad Brussel keurt alcoholverbod rond Beurs goed JCV

02 december 2019

17u51 0 Brussel De gemeenteraad van de Stad Brussel heeft maandag het aangekondigde alcoholverbod in het centrum rond de Beurs goedgekeurd. Wie tussen middernacht en zes uur ‘s ochtends alcohol drinkt op straat, riskeert een administratieve boete die kan oplopen tot 350 euro. De politie zal daarop controle uitvoeren en drank in beslag nemen.

Het alcoholverbod zal begin februari ingaan en zal tot begin augustus duren. Dan zal het verboden zijn om tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends alcohol te drinken in de voetgangerszone rond de Beurs. De maatregel zal ook nog opgevolgd worden. Het gaat slechts om een proefproject.

Op de bespreking op de Brusselse gemeenteraad hamerden zowel de oppositie van MR als N-VA erop dat het verbod niet zal volstaan. Zij vragen meer aanwezigheid van de politie in het centrum en een strenger optreden tegen groepen die overlast veroorzaken. De PVDA onthield zich bij de stemming. Zij vrezen dat de problemen zich naar andere wijken zullen verplaatsen.

Symbool

Burgemeester Philippe Close (PS) gaf toe dat het verbod niet alles zal oplossen. “We hebben al 20 jaar lang te maken met deze problematiek”, zei hij. “De politie en onze diensten doen daar heel goed werk. Dit heeft dan ook een belangrijke symboolwaarde. Dit moet ook onze politie de tools geven om het probleem aan te pakken, want daar is in de huidige reglementen niet voldoende ruimte voor.”

Het alcoholverbod zal voor Close niet de enige maatregel zijn. “We zullen onze diensten en het OCMW inzetten om mensen op te vangen”, zegt hij. “Vaak gaat het om mensen die in armoede en in zeer moeilijke omstandigheden leven.”