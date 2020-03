Gemeenten nemen maatregelen om bedrijven te ondersteunen JCV

25 maart 2020

12u14 0 Brussel Verschillende Brusselse gemeenten nemen op eigen houtje initiatieven om de economie te ondersteunen. De maatregelen komen er als aanvulling op de 150 miljoen euro die het Brussels Gewest al uittrok.

In Etterbeek bijvoorbeeld krijgen alle ondernemingen, handelszaken en zelfstandigen die getroffen door de coronacrisis een eenmalige premie van 1.000 euro. Kappers en alle andere handelszaken die niet gewoon kunnen verder werken kunnen rekenen op 500 euro. De gemeente trekt in totaal 300.000 euro ui daarvoor, zo laat burgemeester Vincent De Wolf (MR) weten.

De gemeente Sint-Joost-ten-Node doet daar nog een schep bovenop en geeft in totaal 800.000 euro uit. Daarna komt er een premie van 2.000 euro voor elke handelaar, ook diegene die niet gesloten zijn.

De gemeente Oudergem neemt meerdere maatregelen. Zo bevriest ze onder meer de belasting op uithangborden en die op leegstaande winkelpanden. De handelaars die genoodzaakt zijn te sluiten, worden ook tijdelijk vrijgesteld. De apothekers in Oudergem krijgen schermen in plexiglas ter beschikking gesteld.

In Ganshoren krijgen de handelszaken die hun activiteiten moeten stopzetten een bedrag van 30 tot 40 euro per dag dat ze sluiten en volgens het aantal voltijdse equivalenten. De gemeente Sint-Gillis ten slotte schrapt verschillende gemeentebelastingen om de winkels en horecazaken te helpen in deze moeilijke periode. Het gaat onder meer om de belastingen op terrassen of uithangborden.

De initiatieven van de gemeenten komen er bovenop de maatregelen die het gewest al nam. Dat trok al 150 miljoen euro uit, onder meer voor een premie van 4.000 euro voor bedrijven die door de coronacrisis moeten sluiten.