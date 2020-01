Gemeente Sint-Pieters-Woluwe neemt chatbot Pieter in dienst JCV

22 januari 2020

16u01 0 Brussel Sint-Pieters-Woluwe tekent voor een primeur in Brussel. Met ‘Pieter’ neemt de gemeente als eerste een chatbot in dienst om inwoners te helpen met administratieve taken. De gemeente wil zo voorop lopen in het gebruik van artificiële intelligentie.

‘Pieter’ is een zogenaamde virtuele assistent. Bewoners kunnen er terecht om bijvoorbeeld een parkeerkaart te vernieuwen, openingsuren van de gemeentediensten te raadplegen of voor inschrijvingen in de Franstalige crèches van de gemeente.

De chatbot maakt gebruik van artificiële intelligentie om gebruikers te begeleiden in de verschillende stappen die hij moet nemen voor de drie aangeboden diensten. De tool is momenteel beschikbaar via de website en de sociale netwerken van de gemeente.

Drie doelen

‘Pieter’ is 24 uur op 24 beschikbaar en is volledig tweetalig. In de toekomst wil de gemeente ook een Engelse optie aan de chatbot toevoegen. Op termijn moeten er ook extra diensten aan het systeem worden toegevoegd. Volgens schepen van de Digitale Transitie Alexandre Pirson (CDH) heeft ‘Pieter’ drie doelen. “ Het verbeteren van de efficiëntie van de dienstverlening, het vergemakkelijken van het werk van onze ambtenaren en de gevolgen voor het milieu verminderen”, zegt hij.

Met de chatbot wil de gemeente zich opstellen als koploper in het gebruik van artificiële intelligentie. “Dit kadert in een bredere visie van de gemeente om Sint-Pieters-Woluwe te positioneren als een echte ambassadeur voor het participatieve gebruik van nieuwe technologieën. Zo laten we de burgers profiteren van oplossingen die verband houden met artificiële intelligentie.”, zegt burgemeester Benoît Cerexhe (CDH).