Gemeente Sint-Joost-ten-Node verspreidt mondmaskers onder bevolking Wouter Hertogs

08 april 2020

15u54 0 Brussel De gemeente Sint-Joost-ten-Node gaat herbruikbare mondmaskers verspreiden onder haar inwoners. Dat meldt burgemeester Emir Kir.

Dit is volgens hem een aanvulling op andere maatregelen, zoals het wassen van de handen en fysieke afstand bewaren. “We weten dat er nog geen wetenschappelijke eensgezindheid bestaat over het algemeen gebruik van maskers. Maar op deze manier willen we de pandemie bestrijden en ons voorbereiden op een langzame opheffing van de lockdown. Als het dragen van maskers helpt om de verspreiding van het virus te verminderen, moet het worden veralgemeend,” benadrukt Kir. “Ons doel is om elke inwoner te voorzien van een masker dat voldoet aan de normen.”

Kir benadrukt dat het uitdelen van mondmaskers niet betekent dat het zorgpersoneel zonder komt te zitten. Bijna 30.000 stofmaskers die voldoen aan de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid zullen worden gemaakt met behulp van onder andere het OCMW, La Maison de la Famille, de Guy Cudell-school en de gemeente zelf.

Eerder vandaag liet de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, Olivier Maingain (Défi) al weten dat hij ook in zijn gemeente graag zou zien dat mensen een mondmasker dragen als ze naar buiten gaan. “Ik verplicht niemand ertoe, maar beveel het wel warm aan,” klonk het toen. Ook in Sint-Joost-ten-Node wordt het dragen van de mondmaskers niet verplicht, maar aanbevolen.