Gemeente Sint-Joost-ten-Node krijgt “netheidsdetectives” in strijd tegen zwerfvuil SRB

16 juli 2020

15u04 0 Brussel Het gemeentebestuur van de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node krijgt een brigade van ‘netheidsdetectives’. Zij gaan strijden tegen vuilnis op straat.

De gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft een nieuw vijfjarenplan gemaakt voor openbare netheid. Het bestuur neemt zes maatregelen om ervoor te zorgen dat de straten van Sint-Joost er in de toekomst properder bij liggen.

De gemeente wil bij alle inwoners organisch afval apart inzamelen en versterkt de dienst Openbare Netheid. De oprichting van een brigade van “netheidsdetectives” en de installatie van vaste en mobiele camera’s om de strijd aan te gaan tegen overlast.

Camerasysteem

Er zal ook aandacht zijn voor preventie en sensibilisering. Er komt extra promotie voor het containerpark. Burgemeester Emir Kir (PS) : “In Sint-Joost-ten-Node zijn we trots op de weg die we hebben afgelegd op het vlak van openbare netheid. We hebben een heldere kijk op wat er nog moet gebeuren.”

“Zodra de gemeente alles in het werk zal hebben gesteld om de openbare netheid te verzekeren, moeten we daders kunnen identificeren”, zegt Kir. “Daarom hebben we de functie van netheidsdetectives gecreëerd en een camerasysteem opgezet. Wat de sancties betreft, willen we dat deze niet enkel een afschrikkend effect hebben, maar tevens educatief en nuttig zijn voor de gemeenschap door gebruik te maken van bemiddeling en diensten van algemeen belang.”